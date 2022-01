SODIAAGISOSINAD ⟩ Viimaks toimub läbimurre uude energiasse

Soovitused nädalaks

Kaunis tulevik on käeulatuses, kuid sinnani tuleb veel elada ja jõuda. See nädal kutsub sind veel üles enda sisse vaatama ning kui jõust puudu jääb, siis tuleta endale meelde, mille nimel sa töötad ja vaeva näed. Usu, et sinus on olemas kõik oskused ja ressursid, mida vaja on, et edu saavutada. Ning see saab olema ilus, mis on kohe-kohe käes - veel viimased pingutused!