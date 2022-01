NAISE TEEJUHT ⟩ Veenuse kalender 2022-2023: see aitab naisel taastuda ja nooreneda

Siin on Veenuse kalender Veenuse sünoodilisele tsüklile, mis kestab 9. jaanuarist 2022 - 13. augustini 2023. See on üks eriline tööriist oma naiselikkuse teadliku tundmaõppimise teel. Kes tunneb huvi ja kutset, võib alustada kohe!



Veenuse kalender aitab naistel mõista oma naiselikkusega seotud varje, väljakutseid ja ka säravaimat potentsiaali. Jälgides Veenuse kalendrit, on võimalik saada paremini aru, mis protsessid oma naiselikkuse avastamisel ja arendamisel parajasti toimuvad ning samuti annab see kätte võtmehetked, mil on võimalik endas erinevate teemade ja külgedega silmitsi seista.