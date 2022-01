Nädala sees paistab, et miski avab ootamatult võimaluse Jääral taas raha teenida - mingi tööprojekt tasub ära, aga see võib tulla üllatusena. Jäär avastab, et teda väärtustatakse rohkem, kui ta arvas. Nädalalõpp on pingelisem, siis toimub intensiivne vaidlus või seisukohaväljendus karjääriküsimuses. On ka võimalus, et tuleb lahendata mingi konflikti, mis oli jäänud seni läbi rääkimata.