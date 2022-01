Prints Harry kaebab kuninganna kohtusse

Kui noor perekond läheb kaugel maal elavatele sugulastele külla oma lapsi näitama, siis on see enamasti rõõmus sündmus. Külalised annavad teada, millal ja millega nad saabuvad ja kui kauaks jäävad. Enne reisi võetakse poest kommikarp ning lastele kingitused. Vastuvõtjad on elevil ja klopivad tekid-padjad kohevaks. Nii käib see üldjoontes tavaliste inimeste puhul. Aga prints Harry pole sugugi tavaline inimene ja ka tema vanaema pole pannkoogivanaema, vaid Inglismaa kuninganna. Prints Harry nimelt andis oma kavatsusest tagasi Suurbritanniasse minna teada kohtukaebuse vormis.