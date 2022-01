3 sodiaagimärki, keda erutab idee rasedusest

Seksuaalsus ja viljastamine on omavahel läbinisti seotud, kuigi ilmtingimata ei pea olema ning enamik inimesi armastab seksi juures selle muid aspekte. Ent need instinktid on sügaval inimese sees alati olemas ja mõned sodiaagimärgid võimendavad neid. Tihtipeale on see sõnulseletamatu, kuid mõned mehed soovivad väga naisi rasedaks teha ja see mõte erutab neid. Samuti on naisi, kes saavad kergemini orgasmi, kui eksisteerib potentsiaal oma kallimast rasedaks jääda. Järgmised kolm sodiaagimärki aga võivad fantaseerida rasestumisest või rasestamisest rohkem kui teised.