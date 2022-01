Seesmise kontrollkeskmega inimesed usuvad, et enda elu kujundamisel saab inimene väga palju ise ära teha. Kui teed midagi, on sel ka tagajärjed. Neil on üldiselt probleemide lahendamisele suunatud hoiak, nad on nõudlikud nii enda kui ka teiste suhtes. Neile meeldib teha asju pigem oma tempos ja viisil, nad on vähem mõjutatud teiste inimeste arvamustest.