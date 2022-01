PROOVI JÄRELE ⟩ Sõjaväelaste nipp, mis aitab uinuda vaid kahe minutiga

Selle tehnika tutvustamiseks on Agustin avaldanud paariminutilise videoklipi. Mehe väitel töötab see lausa 96 protsendil inimestest, kes seda valdavad.

Alustada tuleb otsaesist, seejärel liikude edasi silmade, põskede ning lõualuu poole, keskendudes samal ajal hingamisele. Kui pea on lõdvestunud, on aeg kaela ja õlgade käes. Niimoodi toimides jõuate lõpuks jalataldadeni välja. Erinevaid kehaosi lõdvestades on Agustini sõnul tähtis kujutada ette, kuidas soe tunne vaikselt mööda teie kehaosi alla liigub.

Kui keha on täielikult lõdvestunud, siis on mehe sõnul aeg puhastada ka oma meeled igasugusest stressist. Selle tegemiseks tuleb mõelda kahele stsenaariumile:

«Olen sõjaväelane ja mulle õpetati seda. Mul oli ka kolledžis psühholoogiaõpetaja, kes seda õpetas. see kindlasti töötab,» kinnitas üks vaataja tehnika toimet. «Ma ei teadnud, et see on sõjaväelaste asi. Üks kolledži professor rääkis mulle sellest. Jään magama enne, kui jalgadeni jõuan,» lisas teine.