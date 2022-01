Colin and Donna Craig-Brown avastasid mugulamüraka oma aiast sügisel. Kartulit kaaluti järelevalve all, et poleks pettust, ning selle kaal oli kaheksa kilo, mis tõukab troonilt senise Guinnessi rekordi omaniku – viiekilose juraka.

Paar on suhelnud inimestega Guinnessi rekorditest, kuid nood tahavad aina rohkem tõendeid selle kohta, et nende monstrum on tõeline. «See on lihtsalt lõppematu jada, kus me muudkui täidame nende nõudeid,» tõdes Colin.