KURB UUDIS ⟩ Suri rokilegend Meat Loaf

Perekond postitas Facebooki teate, kus seisis: «Murtud südamega teatame, et võrreldamatu Meat Loaf suri täna õhtul (neljapäeval), abikaasa Deborah viibis tema surivoodil. Tütred Pearl ja Amanda nind lähedased sõbrad veetsid temaga viimased 24 tundi. Me teame, kui palju ta teile kõigile tähendas ja me hindame kõrgelt teie armastust ja tuge sel leinaajal, mil peame toime tulema selle inspireeriva ja ilusa mehe kaotusega. Täname, et mõistate meie soovi privaatsuse järele. Tema südamesoov elab teie hingedes edasi: ärge eales lõpetage rokkimist!»

«I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)» laulja on varem rääkinud avameelselt oma tervisemuredest. Ta on kaks korda astma tõttu kontserti andes kokku kukkunud – aastatel 2003 ja 2011, vahendab Daily Mail.