Inimesed on hämmeldunud, kuidas ta suudab end käteta jumestada. «See on nõudnud palju harjutamist ja otsusekindlust,» ütles Isabelle. «Ja see on end ära tasunud. Olen teinud koostööd selliste firmadega, nagu Next, Claire’s Accessories ja Lounge Apparel, et tõsta inimeste teadlikkust ja näidata teistelegi amputeeritud jäsemetega inimestele, et see on võimalik.»