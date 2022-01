Need 3 sodiaagimärki on suurimad hukkamõistjad

Hinnangulisus ja terav kriitikameel pole ilmselt just omadused, mille üle suhete kontekstis uhkust tunda. Kui partner tunneb, et peab pidevalt pingutama, et kaaslase standarditele vastata, tekitab see stressi ja ajapikku suhteprobleeme. Kriitiline pool teab tihti isegi, et teiste pidev hindamine ei ole hea, kuid ta ei saa sinna midagi parata.