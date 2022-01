ÜLLATAV ⟩ Ainult need valitud inimesed võivad kuninganna Elizabethi kutsumata külastada

Briti kuningliku perekonna liikmetele kehtivad ranged etiketireeglid, mis reguleerivad nende käitumist, kõnet ja isegi riietust. Etiketiõpetust alustatakse väga noorelt. Tavaliselt niipea, kui nad on piisavalt vanad, et laua taha istuda.

Üks oluline reegel, millest kuningliku perekonna liikmed peavad kinni pidama, on seotud kuninganna külastamisega. Nimelt ei tohi isegi monarhi lähedased paleesse oma soovi järgi minna ja sealt tulla. Privileeg külastada kuningannat ilma kutseta on ainult neil kuningliku perekonna liikmetel, kelle elukohaks on samuti Buckinghami palee, kirjutab The List.

Teine ​​rühm inimesi, kellel on lubatud kuningannaga kohtuda ilma ametliku kutseta on need, kellel on kuningannaga rutiinsed kohtumised. Näiteks Ühendkuningriigi peaminister, kel on Briti monarhiga ettenähtud iganädalased kohtumised.