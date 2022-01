«Abikaasa ütles mulle, et ma ei teeks seda, aga isiklikult ma ei arva, et see on suur asi. Terve elu hoolitsesin oma õe- ja õetütarde eest ning kui sõitma õppisin, pidin nad sageli kuhugi kaasa võtma. Ükskõik kui vanad nad ka olid, lukustasin alati autouksed, et paari minutiga poes ära käia. Sellest on muidugi üle kümne aasta möödas ning asjad võivad muutunud olla,» kirjutas naine.