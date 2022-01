See iidne astroloogiline tehnika tuvastab sünnikaardis tundlikud punktid, mis avavad inimese jaoks erinevaid kogemusi ja eluvaldkondi. Kõige olulisem nende seas on aga Fortuuna ehk Õnnepunkt, mis näitab, milles inimesel elus veab, mis toob talle varanduse ja milles ta võidab. Saa teada, kus asub Sinu Õnnepunkt.

Araabia punktid on tundlikud punktid inimese sünnikaardis, mis arvutatakse välja spetsiifiliste valemitega. See on väga vana astroloogiline tehnika, mille juured ulatuvad tagasi vähemalt Vana-Babülooniasse kui mitte kaugemale. Kuna Araabia astroloog Al-Biruni koondas need teadmised kokku raamatus «Astroloogia elemendid» aastal 1029, hakatigi neid punkte hiljem araabia punktideks nimetama. Ühtlasi oli nende kasutamine Araabia maades laialdaselt levinud.