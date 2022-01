Täna algas täiskuu Vähi sodiaagimärgis ning see kuufaas kestab veel 3 päeva, mõju aga kuni kuu loomiseni 1. veebruaril. Kuna Kuu on ise Vähi tähemärgi valitseja ja mõlemad on seotud inimese emotsionaalse poolega, võib seekordne täiskuu olla eriti emotsionaalne. Tegelikult suunab see meid iseenda ja oma vajaduste eest paremini hoolitsema - just praegu on võimalik tunnetada, mis on need vajadused, mis tahavad rohkem tähelepanu.