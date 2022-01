«Ma kinnitasin neile, et seda on võimalik korraldada,» jätkas Goodwin. «Ja siis on veel rohkem väikseid Joshe maailmas.»

Goodwinil ja Dallasel on juba kaks last – seitsmeaastane Oliver ja viieaastane Hugo, vahendab Herald Sun .

Dallas kiitis tunamullu Goodwini lastekasvatusoskusi taevani, nimetades teda parimaks emaks, keda ta teab. «On märkimisväärne näha oma partnerit, keda sa oled nii kaua teadnud, puhkemas õide, muutumas selleks hoolitsevaks ja hellaks naiseks. See on lihtsalt nii lahe. Tema on lahe ja ta on lahe ema. See on suurepärane.»