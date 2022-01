TASUB TEADA ⟩ Nendes seemnetes sisalduv vitamiin aeglustab vananemist

Gastroenteroloog Elena Tyulpina ütles, et riboflaviin ehk B2-vitamiin tagab naha ja juuste tervise. See hoiab ära ka organismi vananemise, selgitas arst.

Arsti sõnul toimuvad kõik biokeemilised protsessid organismis B-vitamiinide, sealhulgas B2-vitamiinide osalusel. See on vajalik valkude, rasvade ja süsivesikute ainevahetuseks. Seda nimetatakse ka iluvitamiiniks, kuna see osaleb valkude molekulide sünteesis kehas ja aeglustab vananemist.