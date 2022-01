SODIAAGISOSINAD ⟩ Emotsionaalne täiskuunädal toob kaasa suurpuhastuse

Soovitused nädalaks

Õnneratas viitab sündmustele, mida elu sulle teele viskab, kus sa tajud, et oled tormi käes ega saa alati kõike kontrollida. On käigus suuremad jõud kui sa ise ning need toovad mõnikord meeldivaid sündmusi ja teinekord ebameeldivaid. Õnn on pidevas pöördumises. Tasub saada aru, et mingid asjad lihtsalt peavad juhtuma ja alati ei pea kõige vastu võitlema.