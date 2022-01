Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Jäär

Sind julgustatakse vastu võtma seda, mis kasvatavad sinus enesekindlust ja julgustavad tegema asju, mis on küll keerulised, kuid inspireerivad. Sinu ülesanne on mitte lasta end hirmutada vastuseisust või läbikukkumisest. Jää kindlaks oma eesmärkidele ja liigu selle suunas samm-sammult. Mis iganes ebameeldivas olukorras sa praegu oled, sa veel lõikad sellest kasu. Kui asjakohane õppetund on integreeritud, siis keerulisest asjaolust saab hoopis midagi head ja meeldivat.