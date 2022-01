NÄDALAPROGNOOS ⟩ Aasta emotsionaalseim täiskuu: mässab nii loodus kui inimene

Teisipäevaööl saabub aasta kõige emotsionaalsem täiskuu Vähis ning selle sees on veel mõjus Päikese ühendus Pluutoga, mis on näidanud oma plahvatuslikku loomust juba eelneval nädalavahetusel läbi Tonga veealuse vulkaanipurske. Loodus võib olla jätkuvalt mässumeelne, kuid samuti võivad inimesed kogeda niivõrd intensiivseid emotsioone, et see toob kaasa katarsise - sisemise puhastuse. Teisipäeval ilmub täiskuu horoskoop, mis räägib selle täiskuu mõjudest lähemalt.