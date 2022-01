HURRAA! ⟩ Teadlased avastasid loodusliku pohmelliravimi

Psühhiaater Emmert Robertsi juhitud teadlased uurisid 23 aine mõju katsealuste rühmadele. Selle tulemusena eraldati seitse suhteliselt tõhusat ravimit, millest kõige tõhusamad olid nelgiekstrakt, tolfenaamhape ja pürinool. Kuid ainult esimene ei ole ravim ja see on saadaval käsimüügis. Teadlased tunnistasid aga, et tehtud uuringuid ei saa patsientide valimi väikese ja analüüside käigus tehtud rikkumiste tõttu lõpetatuks lugeda. Eelkõige hõlmas uuring ainult mehi ja ükski neist ei esindanud üle 65-aastaseid inimesi.