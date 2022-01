KANGE KÜLMA VASTU ⟩ Veel üks võimalus vähem maksta

Kuidas end soojas hoida? Mida selga panna, et küttekulud päris pankrotti ei ajaks? Korraga seisavad moevalikute taga täiesti praktilised küsimused. Hea uudis on see, et targalt riietudes võib tõesti enesetunnet tublisti parandada ja soojas saab püsida ka kubujussiks muutumata.