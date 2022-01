39-aastane Laura Johnson saatis kalmistu administratsioonile e-kirja, milles teatas, et tema tütar Hope on surnult sündinud ja naine soovib teda nüüd matta. Naine selgitas, et kuna laps sündis 24. rasedusnädalal, siis tal puudub imiku surmatunnistus, kuna dokumente polnud vaja vormistada.