ALGAS NÜÜD ⟩ Merkuuri retrograad ei lase edasi liikuda - tuleb olla valmis ootamatuteks takistusteks

Tänasest algas Merkuuri retrograadne liikumine , mis kestab kuni 3. veebrurini . See tähendab, et Merkuuri orbiidi kuju tõttu tekib Maalt vaadatuna optiline illusioon, justkui Merkuur liiguks tagurpidi. Ühtlasi on Merkuur sel ajal Maale kõige lähemal. Astroloogias valitseb Merkuur inimese mõtlemist, suhtlemist, infovahetust, liiklust ja ka tehnilisi seadmeid.

Merkuuri retrograad kestab alati 3 nädalat ja see võib juhtuda 3-4 korda aastas. Need perioodid, mil Merkuur viibib retrograadis, on alati plaanide ja ideede ümbertegemise aeg, mil edasiliikumine on ühel või teisel põhjusel takistatud. See aeg nõuab, et võtaksime tempo maha ja analüüsiksime läbi viimase aja sündmused ja plaanid, kuna tuleb teha teatud korrektuurid.