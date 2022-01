PILDID ⟩ Polaarmatkaja Maiu annab nõu, kuidas käreda pakasega telkides ellu jääda

Magamiskotis ja telgis sooja hoidmiseks on Maiu sõnul oluline järgida kahte lihtsat reeglit. «Esimene ja kõige olulisem on end isoleerida külmast maapinnast. Selleks tuleb enda ja maapinna vahele tekitada võimalikult paks kiht,» räägib Maiu. Esimese kihina kasutab ta tavalist lebomatti, mis võiks olla võimalikult paks, või siis kahte matti, sinna peale laotab ta sooja parka, lumepüksid ning kõige peale läheb magamiskott.

Maiu on talvel ka ilma telgita, magamiskotiga lageda taeva all, maganud. Naise sõnul oli uni hea ning meel rõõsa. FOTO: Maiu Nurka

Esimene samm on kõht korralikult täis süüa. «Talvel ei tohi mitte kunagi tühja kõhuga magama minna ja õhtusöögiks sobib hästi mingi mõnus rasvane asi, mis aitab kehal kõige efektiivsemalt sooja hoidmiseks energiat toota,» soovitab Maiu ja lisab, et seejärel on aeg end liigutada. «Tee kätekõverdusi, hüppeid, pane telk püsti, kühvelda lund või istu sooja teed juues lõkke ääres.

Väga mõnusaks öiseks soojendusnipiks on ka soe veepudel, mis pane kahe jala vahele, sest just reie sisekülgedel asuvad suured veresooned, mis kannavad sooja üle kogu keha,» lisab ta.

Üks kõige tüütumaid olukordi talvel telgis magades on pissihäda, seda eriti tuisuse ilma korral. Maiu sõnul võib olukorra hoopis mugavamalt lahendada, kus pissile minekuks ei pea kõiki riideid uuesti selga panema ning õue tuule kätte minema. Üheks selliseks on näiteks pissipudel.

«Üldiselt kasutatakse pissipudelina suure suuga spordipudelit. Kindlasti tasub pudel eelnevalt ära märgistada, et see joogipudeliga segamini ei läheks. Hommikul valad pudeli sisu välja ning loputad veega üle, et pudel lõhnavaba hoida,» soovitab Maiu. Teine võimalus on kasutada ära telgi eeskoda. «Kuna talvistes tingimustes külmub kõik nii või teisiti ära, saad olla kindel, et sinust ei jää maha haisu ega loiku, mis ööund segama hakkaks,» lisab Maiu.