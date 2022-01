Shanoni solist hittlugude valemist: loome vaid seda, mis rõõmu ja väljakutset pakub

Taavi Immato tänas Elmari Laul 2021 auhinda vastu võttes fänne ja tunnistas, et bändil puudub täna keskne koht, kus väärikaid auhindu ning karikaid hoida. «Traditsioonilist auhinnaseina meil polegi. Osad auhinnad on minu stuudios, osad mujal. Need on meil täna suhteliselt laiali, kuid see võib peagi muutuda,» muigas ta tagasihoidlikult.

«Ka fännid kingivad meile erinevaid meeneid. Päris püksikuid siiski lavale ei visata...kingitused on rohkem läbi mõeldud. Tuuakse ilusaid asju bändi liikmete sünnipäevadeks, on loodud isegi Shanoni pildiga pusle,» muigas Immato.

Raadio Elmar aasta popim laul selgus eelmise aasta viimastel tundidel ja Shanoni esituses «Paar tundi veel» poolt hääletas 33% kõikidest vastanutest. Immato märkis, et tegu on väärika tulemusega ja lisas, et edu taga on mõistagi lojaalsed fännid. «Kohtume oma fännidega valdavalt esinemistel. Teeme nendega koos fotosid ja jagame meelsasti ka autogramme. Osad näod on meile juba väga tuttavad. Meil on Instagramis aktiivne Shanoni fännide leht, mida veab Tartust pärit noor tütarlaps - nad hoiavad meil silma peal ja elavad meie tegemistele igati kaasa,» rääkis laulja.

Immato lisas, et fännidele pakutakse ka edaspidi meeleolukaid kontserte, juba tänase seisuga on kalendrisse planeeritud ohtralt esinemisi. «Seda võib küll öelda, et suvi tuleb meil põnev ja töine. Tahaks väga loota, et kevad samuti,» märkis ta.

Juttu oli ka bändi edu valemist. Mis on Shanoni solisti arvates kõige olulisem määraja ägeda hiti kirjutamisel? «Mina leian, et kõige tähtsam on teha seda, mis ka endale huvi, rõõmu ja pinget pakub. Kindlasti peab töö juures ka parasjagu väljakutset olema. Ja kui lugu meile endile meeldib...siis jääb üle loota, et see meeldib ka teistele,» rääkis Immato.

«Uusi laule kirjutades on aastatega tekkinud teatav tunnetus. Kui me näeme, et mingi asi ei tööta, siis lükkame selle lihtsalt kõrvale. Sama juhtus ka looga «Paar tundi veel». Alguses tegime hoopis teist laulu, poole pealt saime aru, et see pole päris see. Viskasime vana loo prügikasti ja võtsime järgmise ette. Sellest sündiski «Paar tundi veel». Algselt oli küll tööpealkiri midagi muud ja lõplik versiooni lõime sõnade kirjutamise faasis. Mingist hetkest saad aru, milliseks hakkab kujunema loo põhiline sõnum, seetõttu pealkiri sünnibki hästi loomulikult. Võibolla purustasin kellegi unistusi siin, kuid laulude pealkirjade loomine ei tähenda minu jaoks mingit erilist mõttetööd,» lisas muusik.

Immato tõi välja, et hittlood peaksid sündima alati orgaaniliselt ja sundimine hea materjali loomisele kaasa ei aita. «Tegelikult on kõhutunne see, mis kõik ära otsustab, meie puhul on see nii. Isegi meie kontsertkavad on välja ehitatud dünaamika peale. Kui sa virutad kuulajale paari tunni jooksul vaid ilget tampi peale, siis see see väsitab publiku ära. Igal esinemisel on dramaturgiline kõver sees, rahulikum ja kiirem muusika peavad alati käima käsikäes,» tunnistas Taavi Immato raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».