3 sodiaagimärki, kellele nädal toob kõige suuremaid väljakutseid

Nädala teine pool on seekord kõigi jaoks päris intensiivne ja närve proovile panev, kuna Uraaniga kvadraadis olev Merkuur pöördub retrograadseks ja Päike jõuab täiskuu eel ühendusse Pluutoga. Seetõttu on hea juba varakult arvestada, et ei maksa oma päevi liiga tihedalt väga oluliste tegevustega sisutada - parem on jätta endale ruumi, et saabuvad lained vastu võtta ja mööda lasta. Järgmised kolm sodiaagimärki saavad nende seisude poolt otseselt puudutatud ja on seetõttu teistest haavatavamad. Nemad peaksid ennast eriti hoidma.