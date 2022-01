HOIATUS ⟩ Toitumisspetsialist: iga päev ei tohiks juustu süüa, sest...

Juust on paljude eestlaste toidulaual populaarne toode. See on kasulik mõõdukalt, kuid üle tarbides võid endale liiga teha.

Bobrovski hoiatas raadio Sputnik intervjuus, et juustu ei peaks iga päev sööma, sest see on kaloririkas ning sisaldab ka halba kolesterooli. See tõstab südame-veresoonkonna haiguste riski, eelkõige ateroskleroosi arengut, samuti neerukivide ja hüpertensiooni teket.