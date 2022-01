Ajakirjanik Flora Gill jagas säutsu, mis mõjus «Seksi ja linna» järje «And Just Like That» fännidele ootamatult šokeerivalt.

«Kullakeste» esimese hooaja peategelased on nooremad, kui viimases «Seksis ja linnas», kirjutas ta.Vanused on siis 53/54 «Kullakestes» ja «Seksis ja linnas» 54/55. Gill oli hämmeldunud, kui erinevalt on võimalik kujutada samas vanuses naisi. Kuigi näitlejad on «Kullakestes» vanemad, on nende tegelaskujud nooremad.