UUS AVASTUS ⟩ Emased delfiinid võivad paaritumise ajal orgasmi saada

Teadlased leidsid kliitorilaadse, tundlike närvidega moodustise emaste pudelnina-delfiinide vagiina avause juurest. Nad järeldavad selle asukohast ning eelneva loomade käitumise vaatluse tulemusel, et see võib delfiinide paaritumise ajal saada stimuleeritud.

Delfiinid on väga sotsiaalsed olendid ja seksivad läbivalt terve aasta, et luua ja säilitada suhteid. Samuti on märgatud, et emased delfiinid hõõruvad üksteise kliitorit oma nina ja lestadega.