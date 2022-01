VIDEO ⟩ Naine kallistas klubis võõraid mehi, et enne pulmi koroonasse nakatuda

TikTokki postitatud videos on näha, kuidas naine kallistab erinevaid mehi ja naisi, lootes koroonaviirusesse nakatuda. Naine selgitas, et ta soovis enne oma pulmi koroona ära põdeda, et see kole haigus tema tähtsat päeva ei rikuks. Video pealkiri on: «Kui pulmadeni on jäänud kuus nädalat, aga sa pole ikka veel koroonat põdenud.»