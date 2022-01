SODIAAGISOSINAD ⟩ Segane ja ärritav nädal kulmineerub hingelise puhastusega

Soovitused nädalaks

Karikate rüütel on see rüütel valgel hobusel, keda sa oled oodanud. Ta saabub su ellu, käed ja süda avali, valmis täitma kõik su sügavaimad unistused. Kui see kaart kaardipakist välja tuleb, tasub olla valmis, et kohe hakkavad juhtuma põnevad ja erutavad asjad... või siis kutsub see kaart sind üles ise olema see, kes enda emotsionaalsed vajadused täidab. Sest tegelikult on ju see tõde üsna lihtne: mitte keegi ei saa sind õnnelikuks teha, kui sa ise õnnelik olla ei oska. Õnn algab iseendast.