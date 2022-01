NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees ootab kummaline eksirännak, mis asetab mängunupud ümber

See nädal valitsevad paraku disharmoonilised energiad, mis toovad kaasa närvilisust ja ebastabiilsust. Need energiad katkestavad inimeste igapäevaseid trajektoore, selleks et domineerivaid mustreid lahti raputada. Kuigi asjad ei näi sujuvat eriti libedalt, teenivad needki seisud inimese kõrgemat hüvangut.