Ka kõige sügavam segadus ja selgusetus ei pea olema läbitud meeleheites. On olemas teekond, et muuta see meeleheide eduelamuseks. See on mõnes mõttes sprirituaalse ärkamise kaart. Selleks, et oma sisemisi ja elueesmärke täita, läbime väikeseid spirituaalseid valgustumisi ning vabaneme piirangutest. Kui hoiame end tagasi asjade tegemisel lihtsalt selleks, et see on meile tuttav ja mugav, piirame ennast. Vishvamata tuleb sul nii-öelda käsi väänama. Leia endas see sisemine motivatsioon ja tugevus, et teadvustada endale oma piiranguid ja liigu sirgjooneliselt edasi selle poole, mida seni oled enesele keelanud.