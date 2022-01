Parasümpaatilise närvisüsteemi roll on aidata inimesel lõõgastuda ja taastuda, nii et kogu keha saaks hakata tervenema ja uued vajalikud rakud kasvama. Tänapäeva inimesel domineerib aga sümpaatiline närvisüsteem, mis toimib vastupidiselt ning hoiab meid pingelises «võitle või põgene» seisundis. Järgmised tegevused aga aitavad tervendaval närvisüsteemi osal käivituda.

Inimese autonoomne (tahtega kontrollimatu) närvisüsteem koosneb kahest osast, mis omavad vastandlikku funktsiooni. Kui sümpaatiline närvisüsteem loob inimeses pinge, mis on vajalik stressisituatsioonis toimetulekuks ning kiireloomuliste ülesannete täistmiseks, siis parasümpaatiline närvisüsteem käivitab lõdvestumise ja taastumise. Ent suurem osa inimese närvisüsteemiga seotud probleeme tuleneb tänapäeval sellest, et sümpaatiline närvisüsteem on liialt aktiivne ja domineeriv. See viib kurnatuse ja läbipõlemiseni, millega lõpuks kaasnevad ka erinevad tõsisemad haigused.