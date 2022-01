«Olulisim on iseendale aega võtta ja oma keha tundma õppida,» ütles Cooper. «Kui sa tavaliselt ei masturbeeri iga päev, siis alusta teadlikest elementaarsetest puudutustest, nii et sa lõõgastuksid ja märkaksid läbi keha tulvavaid aistinguid.»

Ta soovitab mõelda sellest kui eelmängust iseendale. «Inimesed arvavad, et eelmäng kuulub vaid paaride voodielu juurde, kuid seda oleks meil ka üksi vaja.» Cooper rõhutab ka, et igapäevane eneserahuldamine pole mitte orgasmi pärast, vaid et avastada, mis tundub mõnus.