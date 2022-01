Jäär kogeb sel nädalal sisemist segadust, kuna miski, millesse ta uskus, justkui ei tundu enam loogiline või õige. Ta kogeb umbusku, millel puudub reaalne käegakatsutav põhjus. Ent see tõmbab muidu tormilisel Jääral kiirust ja energiat maha. Raske on aru saada, millesse ta oma energiat täpselt suunama peaks, kompass on justkui sassis. Mingi visioon seoses tulevikuga läheb nüüd pausile või ümbertegemisele. Kõige parem on olla hetkel paindlik.