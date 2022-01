NAISTEJUTUD ⟩ Praakmees: Hoopis naised näägutavad ja vägistavad autojuhte!

Raul Kalev pole ise mingi pühak. «Raul vastas vaimse terroristi profiilile 100%,» kuulutab tema kallis kaasa Ilona. Kuidas suudab naine vastu pidada mehe kõrval, kes teda lakkamatult kritiseerib ja survestab, kogu aeg õiendab ja nuriseb?

«Ma ei olnud mitte millegagi rahul, ma olin absoluutselt rahulolematu,» nõustub mees. Miks Raul seda tegi? «Minu puhul oli see sisemine ebakindlus, hirm naise lahkumise ees, mõistmatus mida tehes ma teda kurvastan. Ma klammerdusin jõuga tema külge, suutmata teda mõista.»

Aga mis on laiem reaalsus? Väga suur osa Eesti mehi ja naisi kogeb rahulolematust elu ja iseenda suhtes, aga nad ei teadvusta seda. Lihtsam on näha lähimat kaaslast süüdlasena ja elada pinged välja partneri peal, partneri arvel.

Raul Kalev ja Ilona Abdullaeva FOTO: Erakogu

Mis on suurim oskus suhetes, mis määrab ära õnne? See on oskus võidelda. See ei tähenda, et võitlus oleks eesmärk omaette. See tähendab - suhete õnnelikkuse määrab see kuidas me konfliktides oskame käituda. Konfliktid ja erimeelsused on normaalne elu osa, neid tuleb ette igas suhtes - see on kindel. Oskuseid aga peab õppima.

Kust need praakmehed tulid? See on hinnang, mille Raul ise endale annab oma käitumise põhjal. Igaüks, kes oma naisega sama kehvasti ringi käib, võib olla kindel - paremaks kui praagiks teda pidada ei saa.

Raul usub, et meie ettekujutuse romantilisest armastusest on ära rikkunud filmid - kui keegi on meie jaoks ainus ja õige, siis eeldame, et kõik läheb iseenesest hästi. Polegi vaja midagi arutada ega selgitada, naine mõistab ilma sõnadetagi! Kuid selline eeldus on hävingu algus.

Kriitilisus on hästi sage ja naised teevad seda vahel rohkemgi kui mehed. «Naised näägutavad, mehed torisevad - erinevad stiilid, aga sisu on sama.» Aga inimene, kes läheb sellega kaasa see usubki päriselt, et teine on süüdi.

«Vahel tahaks öelda, et naised on täielikud nõiad,» ägestub Raul. «Minu jaoks on nõid selline naine, kes on ise rahulolematu ja tunneb, et tema rahulolu kasvab kui ta saab teist enda kõrval alandada. Nõid ei lase teha mehel ise esimene tantsusamm, vaid üritab seda jõuga välja pressida.»

Praakmehe saate leidis üles 58 288 (ja see number aina tõuseb) inimest ning see tõi suurel hulgal kirju. Saime nii tänu kui sõimu. Samuti mõistsime - vaid parimad mehed on nii tugevad, et kriitikat vastu võtta. Kui probleemist ei räägi saab selle kinni mätsida või naise süüks ajada. Me räägime mitte selleks, et näpuga näidata, vaid et kellegi lugu saaks aidata silmadel avaneda. Ükski mees ei pea leppima õnnetu suhte, jahtunud kire või vinguva naisega. Ära lepi praakmehe rolliga, sa väärid paremat!

Saates on kuulajate nõudmisel taas külas Raul Kalev, saatejuht Kristina Herodes.