3 sodiaagimärki, kes tunnevad nüüd ürgset kutset

Sel nädalalõpul teeb Marss opositsiooni metsiku Must Kuu Lilithiga, mis äratab inimestes sügavaid ja tooreid kirgi, vahel lausa loomalikke tunge. Ent selle taga on soov end võimalikult ausalt ja ehedalt väljendada, kuna Must Kuu Lilith sümboliseerib meie kõige haavatavamat toorest tuuma, mis on läbinisti autentne. Marss aga tõukab meid just sellest kohast tegutsema. See võib ka viidata, et kellegi teise sisemine toorus tohutult erutab meid või mõjume meie niimoodi mõnele inimesele.