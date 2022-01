Tahad minna oma äriideega laia maailma vallutama? Vaata siin, millised Eesti firmad on silma jäänud Dubai EXPO'l!

Käesoleva aasta aprillini toimub Araabia Ühendemiraatides, Dubais suur maailmanäitus EXPO 2020. Sündmusest võtab osa ka Eesti delegatsioon. Meie paviljoni äriesindajana on seal suure panuse andnud Jaan Kelder, kes raadio Elmar hommikuprogrammis oma meeskonna tööviljadest rääkis. «Kohapeal on esindatud 192 riiki, üle kogu maailma! Riigid on seal kohal, et end ennast tutvustada. Paljudel juhtudel tutvustatakse ka oma kohalikke tublisid ettevõtteid - ka meie riik on just selle tee valinud,» sõnas paviljoni äriesindaja.

Miks on Eesti ja meie ettevõtete jaoks EXPO'l osalemine oluline? «Siin on kaks suurt põhjust. Juhul kui soovitakse just selles maailmajaos oma äritegevust tutvustada ja turgu võtta, siis on seda raske teha ilma, et EXPO'l oleks osaletud. Sealses piirkonnas võetakse ärisuhteid väga isiklikult ja sümboolse märgina. Teiseks, ka riigi üldine tutvustus on äärmiselt kaalukas põhjus. Eriti tähtis on tutvustada oma riiki neile, kellega on soov koostöö osas edasi minna,» täpsustas Jaan Kelder.

«Teenuseid ja tooteid võib olla kahesuunalisi. Teenuste osas on suur kaal endiselt meie IT-lool. Peaks märkima, et see suund töötab Eesti puhul endiselt veel üsna hästi. Me anname küll aru, et mõned nüansid vajaksid Eestis juba uuendamist ja parandamist - kuid see on vaid tehniline külg. Hea näitaja on see, et Eesti on aastakümnete jooksul suutnud oma era- ja avaliku sektori teenuste ja toodete osas koostööle panna - ja seda kõike ühiskonna arengu nimel! See on harukordne asi ja igas riigis see ei õnnestu. Paljud riigid vaatavad meile seetõttu alt üles,» märkis Kelder.

Paviljoni äriesindaja lisas, et Dubai EXPO'l on jäänud huviorbiiti ka need Eesti ettevõtted, kes toodavad füüsiliselt käegakatsutavaid asju. «Üks sellistest firmadest on Silen, kes toodab vaikuseruume. Nende loodud boksidesse on võimalik eralduda suurtes avatud kontorites, näiteks koosolekute ja telefonikõnede tarvis. Lisaks on neil välja töötatud Silen MindSpa, kus on võimalik vaikselt puhata ja mediteerida. Ettevõte Standard toodab aga büroo- ja koolimööblit. Click and Grow on juba kümmekond aastat tootnud vertikaalseid taimeseinu - ütlen ausalt, see on tõeline tulevikutrend,» sõnas ta.

«Spekter on tegelikult üsna lai! Meiega on kaasas ka Põlvamaalt pärit ettevõte Saviukumaja, kes oma tegudes propageerib jätkusuutlikku ehitust. Nad kasutavad ehitustegevuses ajaloolisi materjale, mida on kasutatud varasemalt ka Araabiamaades, kuid tänapäevaks on see unustusse vajunud,» sõnas ta.

Paar nädalat tagasi külastas Eestit Egiptuse infotehnoloogia minister ja Kelder märkis, et see visiit on seotud Dubai EXPO'l loodud kontaktidega. «Egiptuse huvi eestlaste lahenduste vastu on suur! Selle kohtumise ettevalmistamine oli puhtalt EXPO meeskonna töö. Loomulikult olid meile abiks ka saatkonnad. Tähelepanu pälvimine eeldas ebastandardseid võtteid, kuid tulemuseks on see, et mitmetel Eesti IT-ettevõtetel on nüüd võimalik osaleda pakkumistes, mis seotud uue Egiptuse pealinna ehitusega. Tegemist saab olema New Cairo Capitaliga, kuhu paarikümne aasta jooksul peaks kolima ligikaudu seitse ja pool miljonit inimest,» rääkis Kelder.

«Ka mitmed Eesti tootvad ettevõtted on sõlminud põnevaid koostöölepinguid. Meie töö eesmärgiks on olnud see, et viime ettevõtted huvilistega kokku. Kas ja kuidas jõutakse lõplike kokkulepeteni, on kahe osapoole vaheline asi,» lisas mees.

Äriesindaja sõnul oli toredaks üllatuseks see, et eestlaste tegemiste vastu tundsid huvi ka mitmed Kesk-Euroopa riigid. «Näiteks Sloveenia, Slovakkia, Serbia, Poola, Ungari. Need riigid on seal väga tugeva ärisuunitlusega ja igas mõttes aktiivsed. Sealt tuli nii mõnegi Eesti ettevõtte jaoks suur üllatuskontakt, mida ei osanud meie firmade juhid isegi oodata ega tahta. Kõigele lisaks, kontakte olid loomas ka Ladina-Ameerika ja Laheriigid, seda ka valitsuste tasemel» märkis ta.

Eesti paviljonis sai populaarseks restoran «Taste Estonia» omapärane looming. «Tõeliseks hitiks kujunes meie trühvliburger, mida tunnistasid suurepäraseks isegi ameeriklased ning kanadalased - nad rääkisid, et see burger on parem kui nende endi oma. Seega võib julgelt väita, et see oli seal üle platsi burger ning kujunes huvitavaks fenomeniks. Seda käidi palju söömas, tuldi spetsiaalselt ja isegi suurte seltskondadega,» rõõmustas äriesindaja Jaan Kelder.