PALJU PAKUD? ⟩ Kõik arvavad, et see naine on 21-aastane, kuid tegelikult...

Üle kaheksa miljoni korra vaadatud videos kirjutab naine, et mehed on temast väga huvitatud. Kuid kui nad saavad teada kaunitari vanuse, tõmbuvad paljud tagasi.

Ta ütles: «Ma meeldin meestele seni, kuni ütlen neile oma vanuse... 44.»

Naisel on TikTokis enam kui 125 000 jälgijat ning suurem osa neist usub, et vanus on vaid number.

«Ma ei usu, et need üldse mehed on. Ilmselt puutud kokku poisikestega. Vanus pole oluline, kui naine on enesekindel ja tal on hea isiksus,» kommenteeris üks fänn.

Teine ütles: «Vanus on vaid number. Tähtis on sinu süda.» Kommenteerijate seas leidus ka skeptikuid, kes ei uskunud, et naine oma vanuse kohta tõtt räägib.