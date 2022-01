Kahjuks on B12-vitamiini puudus tavaline, eriti eakatel. Lisaks on B12-vitamiini puuduse all oht ka veganitel ja inimestel, kellel on osa soolestikust eemaldatud, kus B12-vitamiin imendub. Lisaks on vitamiinipuudus neil, kes võtavad diabeedi ja kõrvetiste raviks pikaajalisi antatsiide.