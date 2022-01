EHMATAV UURING ⟩ Naistel on suurem oht surra, kui neid opereerib meeskirurg

1,3 miljoni patsiendiga korraldatud uuringus leiti, et naistel on 15 protsenti suurem tõenäosus, et operatsioon ebaõnnestub, ja 32 protsenti suurem tõenäosus ära surra, kui lõikust teeb mees.

Kui aga opereerib naiskirurg, õnnestub lõikus suurema tõenäosusega, eriti kui patsient on naine. Seejuures ei mängi rolli kroonilised haigused, vanus ega muud tegurid. Meeste puhul pole aga vahet, mis soost kirurg on – tulemus sellest ei muutu, kirjutab The Guardian.

Üks võimalik põhjendus on, et meesarstid käituvad alateadlikult mingite stereotüüpide järgi. Samuti võivad mõjutada operatsiooni tulemust meeste ja naiste erinevad suhtlusoskused ja -viisid, kui nad patsiendiga tema tervisest vestlevad. Erinevad on ka naiste-meeste tööstiil, oskus olukordi hinnata ja otsustusvõime.