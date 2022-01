Eksperdid annavad nõu, kuidas teha nii, et dušiseks oleks sama kuum, kui see on fantaasiates. FOTO: Shutterstock

Seks duši all on ülehinnatud ja kipub toimuma selliste väljendite saatel: «Ole nii», «Ma kukun kohe», «Kummardu veits», «Oota korra» jne. Eksperdid annavad nõu, kuidas teha nii, et dušiseks oleks sama kuum, kui see on fantaasiates.