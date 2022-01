Kes on luuletaja Juhan Sütiste kaunis kaasa, kes oskas mahedasti naeratada ja ei tükkinud iial seltskonnas esile? Miks siiski põhjustas lugu kirjanike naistest tormi veeklaasis? Elu paraku ei hellita. Juhan läks tulihingelise mehena kaasa revolutsiooniga ja vangistuses murti tema bravuurikas vaim. Mehe surm tuli kõigile suure ehmatusena.

Kirjandusloolane Oskar Kruus, kes aastaid uuris luuletaja ja dramaturgi Juhan Sütiste elu ja loomingut, kirjutas tema abikaasa kohta: «Hella Sütiste esindas minu arvates tegelikkuses seda päikesenaist, kelle kirjandusliku tüübi oli tuntuks teinud Ed. Vilde oma näidendis «Tabamata ime». Ta oli blond ning oskas mahedasti naeratada. Kuskil kohvikus kuulsin võrdlust, et kui Käthe Hansen on kõige tülikam kirjaniku lesk, siis Hella Sütiste on kõige sümpaatsem».