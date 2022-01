Proua Hella Schütz, ilus blondiin heidab naeratava pilgu mehe.

Hella «rõõmuks» oli tassida toidupakke arestikambrisse.

Palun aidake, helistage polikliiniku, minu mees kukkus maha ja lamab kui surnu!

Kes on luuletaja Juhan Sütiste kaunis kaasa, kes oskas mahedasti naeratada ja ei tükkinud iial seltskonnas esile? Miks siiksi põhjustas lugu kirjanike naistest tormi veelkaasis? Elu paraku ei hellita. Juhan läks tulihingelise mehena kaasa revolutsiooniga ja vangistuses murti tema bravuurikas vaim. Mehe surm tuli siiski kõigile suure ehmatusena.

Kirjandusloolane Oskar Kruus, kes aastaid uuris luuletaja ja dramaturgi Juhan Sütiste elu ja loomingut, kirjutas tema abikaasa kohta: «Hella Sütiste esindas minu arvates tegelikkuses seda päikesenaist, kelle kirjandusliku tüübi oli tuntuks teinud Ed. Vilde oma näidendis «Tabamata ime». Ta oli blond ning oskas mahedasti naeratada. Kuskil kohvikus kuulsin võrdlust, et kui Käthe Hansen on kõige tülikam kirjaniku lesk, siis Hella Sütiste on kõige sümpaatsem».

Ella Rosalie Kari FOTO: Fotis

Kohtumine Rakveres

Hella Sütiste neiupõlvenimi oli Ella Rosalie Kari ning ta sündi 28. juunil 1900 Rakvere vallas Mäetaguse külas. Mõistagi viis koolitee sel puhul Rakvere tütarlastegümnaasiumi. Väikelinna tegusama seltsirahva hulgas paistsid silma noorkirjanik Nigol Andresen, lasteraamatute autor Jüri Parijõgi, kirjanik Karl Pinkovski, kunstnik Eduard Ole ja varakult surnud poeedi Juhan Liivi vend Jakob. Esimestel vabariigi sünniaastatel püüdis noor põlvkond lausa õhust nii siurulaste kui tarapitalaste värskeid luulepuhanguid. Iga poeet oli tol ajal imetluse objekt.

Juhan Sütistet ehk tol ajal veel Johannes Schützi nägi Ella esmakordselt 1923. aasta kevadel. Kolm uljast sõpra - Mihkel Jürna, Erni Hiir ja Johannes Schütz - olid end Tartus tutvustanud uue kirjandusrühmitusena. Enese laialdasemaks reklaamimiseks otsustati teha väike ringsõit mööda Eestit. Mihkel Jürna, kes oli pärit Virumaalt Roela vallast, pidas vajalikuks esineda ka kodukandis ja nii korraldati kirjandusõhtu ka Rakveres.

Kuulama läks muidugi ka Ella, kes pinginaabri kaudu Mihkel Jürnat tundis. Rahvast oli sellel õhtul kasinalt – peamiselt gümnaasiumiõpilased. Pärast ametliku osa lõppu jäädi väikese seltskonnaga pikemalt jutlema. Nii sai ka Ella lähemalt tuttavaks noorte kirjameestega, kelle ekspressionistlikke katsetusi tal just äsja oli olnud võimalik hinnata.

Lihtne armulugu Tartus

1923. aasta kevadel lõpetas Ella gümnaasiumi ja otsustas õppimist jätkata Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Väikeses Emajõelinnas juhtus ikka nii, et varem või hiljem oli kusagil tänavanurgal või kohvikus võimalik tuttava inimesega kokku põrgata. Ühel kenal sügispäeval jalutas Ellale vastu uljas sonimütsis Johannes Schütz, kes ei tahtnud neidu esimesel hetkel äragi tunda. Küllap andis selleks põhjust kadunud pikk pats ja moekas poisipea. Ella pidi talle kevadist Rakvere kirjandusõhtut meelde tuletama, siis alles vallandus rõõmus jällenägemisvaim. Mälestuste heietamist jätkati kohvikus. Selgus, et ka noorest luuletajast oli vahepeal saanud üliõpilane, kes tudeeris kirjandust ja rahvaluulet.

Sütiste, Juhan, luuletaja ja sportlane (AIS) FOTO: Fotis

Kui noormees Ellat koju saatis, selgus, et nende elupaigad asusid üsna lähestikku. Noor meditsiiniüliõpilane leidis peavarju Tiigi tänav 78 hoovipoolses tiibhoones, Schützide perekond elas aga Aia tänav 57 õuepealses majas. Johannesel ei tarvitsenud isegi ringiga ümber tänavanurga minna, piisas kui üks aialipp kõrvale lükata ja kodus ta oligi. Nii oli noortel kerge omavahel kohtuda ning käia kohvikus, kinos, kontsertidel, teatris ja kunstinäitustel. Ühised vestlused ergutasid ka Ella huvi silmaringi laiendamise vastu ja nii juhtus, et istuti sageli koos Gustav Suitsu loengutel.

Üldiselt ei hoolinud Schütz just eriti reeglipärasest loengutel käimisest. Alles enne eksameid tassis noormees terve hunniku raamatuid koju, kuid tihtigi juhtus, et ajanappuses ei jõudnud ta seda kõike läbi töötada. Ent Ellal jätkus tarmukust oma eksamite kõrvalt Johannestki järele aidata - näiteks ladina keeles.

Kord koos tänaval jalutades jäi Schütz lummatuna Krügeri raamatukaupluse akna all seisma, kus oli välja pandud Walt Whitmani «Rohulehtede» saksakeelne väljaanne ja ohkas igatsevalt: «Seda loeksin küll heameelega». Teos oli siiski liialt kallis - vaestel tudengitel tuli sellele selg pöörata. Kui aga jõulud lähenema hakkasid, müüs Ella oma teki maha ja jõuluvana kotist leidis Johannes oma igatsetud «Grashalme». Peagi aga saabusid «kingitused» ka Ellale. Juba 1925. aastal võis ta käes hoida noorte meeste loomingut sisaldavaid kogusid «Sang» ja «Bumerang», milles ka Johannese luuleread sees.

Kevadel tuli aga kuramaažis väike vaheaeg teha, sest Schütz pidi aega teenima minema suurtükiväkke. Tartust noormees siiski lahkuma ei pidanud, sest kasarmud asusid Ropka, hiljem Tähtvere mõisas. Sõduritele anti vahel linnaluba ning siis lippas Ella kohe pärast tööd Tähtvere parki Schütziga kohtuma. Pärast Johannese demobilisatsiooni loksus elu esialgu vanadesse rööbastesse.

Järgmise pikema lahusoleku tõi 1927. aasta suvi. Johannes, kes oli noorukieast peale kiindunud sporditegemisse, oli end nii heasse vormi viinud, et pääses Itaaliasse üliõpilaste olümpiamängudest osa võtma. Ta heitis ketast, mängis hasartselt jalgpalli ja viskas tipptasemel oda. 19. augustil 1927 sai Ella postkaarti: «Ah jumal! Veneetsia! Veneetsia! Kolan ringi nagu arust ära. Ei tea, mida võtta, mida jätta. On pööraselt kirju, mitmekesine ja kuum. Meri läigib päiksen kümnen silmipimestavan värvin. Ei ühtki hobust, ei ühtki autod, vaid gondolid.» Kui Schütz Roomast odaviske esikohaga Tartusse tagasi saabus, oli Ellal tegemist, et uusi austajannasid ja imetlejaid kohvikutes ja staadionil Johannese ümbert eemale tõrjuda.

Johannes ja Ella Schütz Tartus. FOTO: Fotis

1928. aasta jõuluks ilmus Schützi luulekogu «Rahutus». Ellale kingitud eksemplari tiitellehele kirjutas autor punase tindiga: «Tütarlaps, võta enesele see raamat – sest Sinu läheduses sündisid need laulud! Johannes Schütz 30.XII 28. Ma tean, ma tean, Sa ei unusta Sitsut!» Johannes Schützi hüüdnimedeks oli tollal Sitsu ja Bobi. Aasta hiljem hakkas ilmuma ajaleht Kirjanduslik Orbiit. Sama nime kandis ka rühmitus, mille ilmumine parnassile tõi kaasa palju vaidlusi kohvikutes ja poleemikat ajakirjanduses. Ning Johannes oli selle juures vahest kõige elavam, nagu on märkinud Daniel Palgi, kirjutades, et Schütz muudkui «žestikuleeris, naeris, rääkis aforismidega, lõõpis, reageeris kõigele.»

Proua Schützist proua Sütisteks

Pärast ülikoolist ärajäämist oli Ella elama asunud Lootuse tänava majja number 22. Algul oli tal alumisel korrusel hoovipoolses küljes pliidiga tuba. 1930. aasta alguses vabanes teisel korrusel kahetoaline tuba. Kuna Schützide korter Aia tänavas oli kitsas ning pealegi häiris Johannest vend Karli plekksepa- ja lukksepatööde mürtsutamine, siis saabus ta tihti Lootuse tänava korterisse, et hommikupoolikuti, kui Ella tööl oli, rahulikult kirjutada. Pikkamööda hakkasid sinna rändama mehe raamatutehunnikud ja viimaks särgid ja sokidki. Aga erilise rahuga ei saanud sealgi kiidelda. Alumise korruse rätsep hakkas igal laupäeva õhtul pühitsema nädalalõppu ning see kestis tavaliselt esmaspäeva hommikuni välja. See muutus noortele kaunis tüütavaks, sest kaua sa ikka suudad tangotada ja joriseda «Kaks musta silma võluvad...»

Abiellumist lükati mitu korda edasi, sest pulmadeks kõrvale pandud raha kippus kogu aeg muule ära kuluma. Lõpuks võeti süda rindu ja räägiti omavahel asjad selgeks. Selgus, et Johannesel oli selleks ajaks 35-40 tuhat senti võlgu. Sellise võlaga polnud võimalik edasi õppida. Nii jättiski Schütz pikaks veninud ülikooliõpingud katki ja 24. oktoobril vormistati nende abielu Tartu perekonnaseisuametis.

Ella küsis end määratud päeval mõneks tunniks aadressibüroost vabaks ja ruttas linnavalitsusse. Seal ootas oma parimas ülikonnas Schütz ja nii nad andsidki oma vastastikkuse jah-sõna. Kuigi noorpaar oli lootnud, et nende abiellumine jääb saladuseks, siis järgmisel õhtul Wernerisse saabudes oli õnnesoovijaid siiski rohkesti.

Koosviibimine kunstikoolis "Pallas"; paremalt 1. V. Ormisson, 2. luuletaja Juhan Sütiste, 3. Hella Sütiste, tema ees Ed.Saks, 4. R. Tiitus, 5. J. Vahtra, 6. "Postimehe" töötaja T.KarupunnTKM F 10048, Tartu Kunstimuuseum FOTO: http://muis.ee/museaalview

Korter asus teisel korrusel ning aknast paistis tubadesse palju päikest. Kiviviske kaugusel asus jalutama meelitav Karlova mõisapark. Noorest abielumehest sai elukutseline kirjanik. Kultuurkapitali toetus 500-800 krooni aastas vastas keskastme ametniku palgale. Mõndagi teenis ka kirjatöödega, lisaks luuletustele hakkas Schütz kirjutama Tallinna lehtedele teatriarvustusi.

Lavakunst oli Johannese jaoks kirjanduse ja spordi järel lemmikharrastuseks number kolm. Elsbet Parek on meenutanud üliõpilaspäevilt, et Schütz oli väga hea diktsiooniga ja lavasarmi jagus tal rohkem kui mõnel kutselisel näitlejal. Kui 1932. aastal asutati Aino Suitsu eestvedamisel Tartu Draamateatri Selts ning hiljem selle poolt ellu kutsutud Näitekunsti Stuudio, siis sai Schützist tervelt kolmeks aastaks intonatsiooni- ja lavapraktikaõpetaja. Luuletaja proovis jõudu isegi dramaturgiaga, pannes paberile Ella antud ainesest inspireeritud näidendi «Esimene pääsuke».

Schützide abielupaaril kujunes välja oma kindel päevarütm. Hommikuti, kui Ella tööle läks, tegi Johannes mõne tunni loometööd ja kadus siis 11-12 vahel kohvikusse. Õhtupoole, kui ka Ella oli töölt vabanenud, jalutati kohvikusse juba käsikäes. Tahes või tahtmata said naise lähemateks sõbrannadeks mehe sõprade abikaasad – Marje Pedajas-Vallak, kes töötas Postimehe juures, ning Aimi Hiir, bibliograaf linna keskraamatukogust. Enamasti leiti plats Werneri suitsuses tagumises saalis, aga kui avati uus ja moodne rahvuslike seinamaalingutega Ko-Ko-Ko, siis võis Schützegi seal leida kirjanduslikke õhtuid nautimas. Puududa ei saanud muidugi ka Tartu suurematelt seltskondlikelt olengutelt, olid need siis Segerlingis peetud sünnipäevad, Pallase maskipeod või Vanemuise ballid. Ella hoolitses laitmatult selle eest, et tema abikaasa vähesed ülikonnad oli alati korralikult pressitud, särgid puhtad ja juuksed lõigatud. Tema endagi välimusele ei võinud midagi ette heita – see vastas täiuslikult tõelise daami look´ile.

Ball "Vanemuises", vasakult esimene Hella Sütiste FOTO: Fotis

Ella ei trüginud seltskonnas kunagi esiplaanile, jäädes ikka malbelt tagasihoidlikuks. Seepärast oli 1935. aastal tõeline šokk, kui ühel päeval ilmus Tartusse Uus Eesti ajakirjanik Agnes Vesilo ja teatas, et temale on tehtud ülesandeks kirjutada kirjanike naistest. Pärast artiklite seeria ilmumist põhjustas see Tartu seltskonnas isegi omamoodi tormi veeklaasis.

20. oktoobril ilmunud kirjutises pajatas Vesilo oma visiidist Schützide juurde: «Proua Hella Schütz, sügavate silmadega ilus blondiin heidab naeratava pilgu mehele. See kodu siin on nagu väike kaunis pesakene, kus on olla hea ja soe. Tütarlapselik, noor naine kallab graatsiliselt teed tassidesse ja tema mees heidab heatujulist nalja. «Vaat, meie seal Tallinnas ei teadnudki, et olete juba nii kaua abielus,» ütlen. «Üksi ei tulnud enam välja,» hüüab luuletaja. «Nüüdsel ajal peab ikka kahe mehega tööd rügama.» Proua Schütz töötab linna aadresslauas, kuhu läheb ennelõunane aeg. Pealelõuna kulub kodusteks toimetusteks. Vesteldes meenutame vanu aegu, mil härra Schütz'ile ennustati suurt filminäitleja karjääri, kui ta mängis kaasa Theodor Luts'u filmis «Noored kotkad». Aga sai luuletaja. «Ma olen praegugi veel filminäitleja, mängisin kaasa «raamatuaasta filmis», naerab Schütz laialt. Johannes Schütz'ile ei meeldi enam hästi elu Tartus, ega ka «ajude hakkimine» (Erni Hiir'e termin domino mängu kohta) Ko-Ko-Ko's ja «Ateenas». See kõik võib lõppude lõpuks tüüdata. Ka proua Schütz'il poleks midagi selle vastu, kui saaks vahelduseks asuda Tallinna. Aga praegune olukord ei taha seda hästi võimaldada.»

Nagu Elo Tuglas oma päevikusse kirja pani, olnud prouad Hiir, Vallak ja Schütz järgmisel päeval kohvikus väga ärritatud meeleolus ja kaevanud, et neid olevat Uudislehe tasemele maha kistud.

1936. aastal, nimede eestistamise käigus, vahetasid Schützid nii ees- kui perekonnanimesid. Johannes Schützist sai Juhan Sütiste ja Ellast sai Hella.

Tallinna dramaturgi abikaasa

1938. aastal õnnestus Sütistetel elama asuda Tallinna. Ettepanek tuli Leo Kalmetilt, kes kutsus Juhani Draamateatrisse dramaturgiks. Palka pakuti päris korralikku ning vabakutselise põli oma ebaregulaarsusega võis seljataha jääda. Juhan sõitis Tallinna varem, enne teatrihooaja algust, ja peatus esialgu Hella õe Klara Mühlbergi pool Sakala tänavas.

Hellal õnnestus Tartus otsad kokku tõmmata alles novembris ja siis saabus temagi pealinna. Õe abiga õnnestus leida korter Hilda Schmidti majas Tööstuse tänav 36. See oli tüüpiline puust Kalamaja kahekorruseline elamu ning nende kortergi polnud eriti suur, koosnedes kahest toast ja köögist. Naine hoolitses selle eest, et elamine oleks alati tipp-topp puhas, linikud laudadel, raamatud korralikult reastatud.

Maja, kus elasid Sütisted FOTO: ajapaik.ee

Ka Tallinnas katsusid Sütisted jätkata oma tavapärase rutiiniga. Hella käis ametis, Juhan töötas hommikupoolikul kodus, kõik õhtud veetis aga teatris. Sütiste luuletused hakkasid Loomingu asemel ilmuma Varamus ja Werneri asemel hakati käima Feischneris ja Kultases. Hella on meenutanud: «Mulle ei meeldinud Tallinn, siinse elurütmi ja mentaliteediga oli raske harjuda. Tallinna kohvikud olid teistsuguse ilmega, neis polnud kindlaid kunstiinimeste laudkondi, kirjameestest põikas sinna vaid mõni pooleks tunniks sisse. Ajakirjanikke ja arvustajaid oli vahel näha pärast etenduse lõppu «Kultase» kohviku alumises saalis: seal vahetati esietenduse muljeid – öösiti kirjutatud arvustused ilmusid järgmise päeva hommikul. Mäletan Kultasest Evald Tammlaant, Priit Põldroosi, Henrik Visnapuud.»

Ühel soojal jaanieelsel päeval aastal 1940 jalutasid Sütisted jala kodust kesklinna poole. Jõudnud Mere puiesteelt kino Grand Marina juurde, kohtusid nad kummalise rongkäiguga, kus lehvisid punased lipud. Ühtäkki karjatas Juhan: «Oo, see on ju revolutsioon!» ja järgmisel silmapilgul leidis Hella end mahajäetult tänaval seismas. Tema abikaasa oli õhinal kadunud demonstrantide ridadesse.

Juhan saabus koju alles õhtul, olles ise eksalteeritud ja õhinas. Maldamata õhtustki süüa, istus ta laua taha ja hakkas oma päevaseid muljeid kirja panema – kuidas Pätsil polnud Toompea rõdult kõnet pidada lastud, kuidas oli vabastatud vange ja kuidas oli miitingut peetud. Nii sündiski kurikuulus värsspoeem «Maakera pöördub itta». Kui poeem septembris ajakirjas Viisnurk ilmus, oli Juhan Sütiste uute võimumeeste silmis «tehtud mees».

1939. Tööstuse tänavas. FOTO: Fotis

Segased sõja-aastad

Juulis 1941 kaevas Draamateatri pere, nendega koos Juhan Sütiste, Keila lähistel kaitsekraave. Siis mobiliseeriti mees Tallinna töölispolku. Henrik Visnapuu on oma mälestustes kirjutanud: «Sütiste tahtis sõjalisest tegevusest sakslaste vastu hoiduda ja tekitas omale hiniinimürgituse, mille tõttu sattus haiglasse, kus teda vangistati».

Hella oli kodus, kui Juhan saabus rindeõe saatel autos majaukse ette ja teatas, et läheb kõrge palaviku pärast Paldiski maantee sõjaväehaiglasse. Järgmisel päeval tuli teine meditsiiniõde ja ütles, et haigla on evakueeritud. Hella tundis end üsna abitu ja mahajäetuna. Linnas liikusid jutud, et Tallinnast lahkunud laevad on merel põhja lastud. Alles kolm päeva hiljem ilmus viimaks inimene, kes tõi rahustava teate – Sütiste olevat ümber paigutatud Pärnu maantee haiglasse, tal arvatud olevat nakkushaigus ja teda polevat koos haavatutega laevale viidud. Kuna mees saatis sõna, et ta vajab erariideid, siis pakkis Hella kähku kompsu kokku ja viis selle haiglasse. Kui Hella teist korda tahtis Juhanit vaatama minna, ta meest enam eest ei leidnud, sest see oli viidud Tatari ja Liivalaia tänava nurgal asunud politseijaoskonda.

Järgmised viis päeva oli Hella «rõõmuks» tassida toidupakke arestikambrisse. Siis enam toidukraami vastu ei võetud ja kuhu tema mees saadetud oli, seda Hellale keegi ei öelnud. Jälle hakkasid peas keerlema mõtted, kas Juhan pole mitte surnud. Ühel päeval tormas tema poole tuttav, kes jutustas, et olevat vist Juhanit näinud sammumas vangikolonnis.

Hella kõmpis Patarei vangla juurde, mille ukse ees vonkles elektrijaamani ulatuv järjekord naisi. Halvast novembriilmast hoolimata seisid kõik kannatlikult, järjekord lühenes aga aeglaselt. Esimesel päeval Hella ei saanudki midagi teada, alles järgmisel päeval jõudis ta oma järjekorra ära oodata. Vangimaja ametnik mühatas otsitava nime kuuldes: «Ah Sütistet, minu koolivenda? Noh, nii tal see maakera itta pöördub.» Kaasatoodud pakk võeti siiski vastu – järelikult oli Juhan elus.

Detsembris sai Hella Juhanilt lühikese kirja, milles see teatas, et töötab vanglas kellassepana ja temaga on võimalik teatavatel päevadel kokku saada. Tegelikkuses õnnestus Hellal oma tundmatuseni kõhnunud meest näha alles veebruarikuus. Hella on meenutanud: «Juhan tuli võre taha, valge käterätt kaenlas – ütles, et see olla siin suurmood. Üldse püüdis ta jätta endast optimistlikku muljet. Sütiste maganud vanglas akna peal, mujal kippunud lutikad kallale. Kuid aknast puhuv tõmbetuul mõjus halvasti tervisele».

Ainsaks kohtumiseks see jäigi, kuni saabus ootamatu õnnepäev 6. juulil 1942. Sütiste lasti vanglast välja. Kalmet ja Visnapuu olid käinud tema vabastamist taotlemas, aga teada pole, kas see tegelikult vabastamise põhjuseks ka oli.

Varsti märkas Hella, et tema varem nii elurõõmus ja bravuurikas abikaasa oli muutunud süngeks ja sõnaahtraks. Tervise üle ta küll ei kurtnud, treenitud sportlasekeha oli vintsutused üle elanud. Sellegipoolest juhtus nüüd üsna sageli, et nad Juhani pealekäimisel kõmpisid Klara Mühlbergi poole, kus salaja raadiost nõukogude informbüroo saateid kuulasid.

Kuigi Saksa võimud olid keelanud kellelgi Sütistet tööle võtta, lasi Kalmet tal siiski teatris dramaturgi ülesandeid täita ja kuidagi õnnestus selle eest isegi raha saada. Toiduainetega oli linlastel sellegipoolest kitsas. Hella on meenutanud nende virelemispäevi: «Draamateatri majandusjuhataja Karl Sahk ostis kord kuskilt lehma ja ütles, et egas ta või lasta oma näitlejatel nälga surra. Lehm jaotati teatrirahva vahel ära, ka Sütiste sai suure tüki ning õhtul läks kotlettide praadimiseks. Suure ähmiga riputas Sütiste kastmesse soola asemel riidevärvi ning soust tuli minema visata.»

Abikaasa ootamatu surm

1944.aasta septembris valitses Tallinnas paanika. Paljud valmistusid lahkuma, kuid Sütisted otsustasid kodumaale jääda. Sakslaste taandumisel süttis raudteel üks laskemoonavagun põlema ja hakkas paukuma, padrunikestad lendasid ka Tööstuse tänavale. Vaikuse saabudes läks Juhan linna ja tõi Hella rõõmuks kaasa kohvi.

Kui nõukogude tagalast hakkasid tagasi tulema vanad sõbrad ja kolleegid, tundus elu esialgu lootusrikkana. Juhan oleks nagu uuesti ärganud ja hakkas kibekiirelt kirjutama tervitusluuletusi. August Jakobson, Mihkel Jürna, Hugo Raudsepp, Oskar Urgart ja August Alle käisid pärast Tallinna saabumist Tööstuse tänaval külas, jõid kohvi ja rääkisid omavahel Klooga laagri õudustest, mida püüdsid Hella eest varjata.

Mihkel Jürnast oli Hellale palju kasu, sest temast oli saanud riikliku kirjastuskeskuse juhataja. Keskuse osakonnad asusid 1944. aasta sügisest peaaegu kõik Pärnu mnt 10 suures hoonemürakas. Selle hiigla-konglomeraadi Kirjanduse ja Kunsti kirjastuses sai koha ka Hella. Temast sai raamatukoguhoidja.

Juhan keskendus aasta lõpul uue näidendi «Ristikoerad» kirjutamisele, käies tihti ka teatris. Kuid tervis oli tal siis juba kehv. 10. veebruari hommikul kirjutas ta mõned read oma vennale. Kui Hella sel päeval koju jõudis, nägi ta seal pärast ümbriku lahti tegemist järgmisi lõppridu: «Minul isiklikult on tervis praegu sant. Hing jääb rindu kinni nagu kadunud emal. Kui see on ajutine, pole häda, aga kui püsiv, siis on asi läbi».

Mõned tunnid varem oli Hella läbi pidanud elama raske šoki. Juhan oli tulnud hommikul Pärnu maantee majja. Selle maja kõige ülemisel, III korrusel, asus NKVD ametniku Filippovi kabinet, kuhu Juhan Sütiste oli kutsutud ülekuulamisele. Taheti teada, miks teda Saksa sõjavangist nii kiiresti oli lahti lastud. Sealt vabanedes, oli mees tahtnud läbi astuda Hella juurest, kuid oli siis Loomingu toimetuse kabinetis kokku varisenud.

Hella jooksis suure ähmiga Jürna kabinetti, kus ta Mihklit eest ei leidnud. Ta hüüdis Jürna sekretärile Erika Aulikule: «Palun aidake mind, helistage polikliiniku, minu mees kukkus meie tööruumides maha ja lamab kui surnu!»

Erika Aulik on oma mälestustes kirjutanud: «Haarasin telefonitoru ja hakkasin helistama. Tol ajal veel polnud kiirabijaama ega mitut polikliinikut. Sain küll ühenduse polikliinikuga, kuid mulle vastati, et ühtegi arsti ei ole enam kohal. Katsugu ma hiljem helistada. Otse üle Väikse-Karja tänava, majas nr 9 V korrusel elas minu hea perekonnatuttav dr Paul Pedussaar. /.../ Ukse avas arsti abikaasa ja teatas, et dr Pedussaar on läinud haigete juurde. Mind juhatati üks korrus kõrgemale, kus elas dr. Padrik. Ka dr. Padrikut polnud kodus.»

Kirjastuse töötajad ei osanud muud ette võtta, kui tõstsid teadvusetult lebava Sütiste August Jakobsoni tühja kabinetti. Seal ta surigi. Hella mäletamist mööda jõudis lõpuks kohale dr Reiman, kuid sellel polnud teha rohkemat, kui surmatunnistusele märkida: «südame pärgtuiksoone lupjumine ja ummistus».

Ärasaatmine leidis aset J.Tombi klubis ehk endises Mustpeade Majas. Kõne pidas August Jakobson, viiulil mängis lellepoeg Hugo Schütz.

1955. aastal, kui Oskar Kruus külastas Hella Sütistet esimest korda, töötas naine Kinga tänavas asunud Tallinna Kütteturustuse Kontoris. Kirjaniku lesk suhtus alati heatahtlikult neisse, kes pöördusid tema poole abikaasa kirjandusliku pärandi uurimiseks. Tal oli selle jaoks olemas isegi oma väike «varufond» dublettide näol, sest Sütiste teoseid ei peetud vajalikuks uuesti publitseerida. Käsikirjad andis lesk enamuses üle kirjandusmuuseumile.