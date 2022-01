Juuksur: see on kõige tüütum asi, mida kliendid paluvad

Muidugi on tore juuksuris kiiresti ära käia, kuid arvesta sellega, et tegelikult on ta inimene nagu sinagi. Üks juuksur avaldab kõige tüütuma asja, mida kliendid temalt küsivad.

Paljud broneerivad aja just siis, kui on lõunasöögi paus

Paljud broneerivad juuksurisse aja lõunapausi ajal, kui neil on küll kiire, kuid samas on see keset päeva hea hetk töölt kähku ära käia. Juuksur China Allred rõhutab, et juuksurisse minnes tuleb varuda aega.

Juuste pesemine, kuivatamine ja lõikamine võtavad tavaliselt aega vähemalt 45 minutit. Paljud eeldavad, et juuksur teeb oma töö 20 minutiga ära ning kui see ei juhtu, paluvad nad kääril ja kammil kiiremini käia, et saaks tööpostile naasta. Juuksuri meelest on see kõige tüütum asi üldse.