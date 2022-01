Viimane metallpühvli kuu enne veetiigri aasta algust 1. veebruaril on täis suuri astroloogilisi sündmusi ning ei lase veel kergelt hingata. Esimesed paar nädalat on veidi rahulikumad, kuid kuu keskpaik toob kaasa järske muutusi, plaanide katkemisi ja ümbertegemist. Toimuvad suured ümbernihkumised, mis toovad kaasa närvilist energiat. Võidakse teha ootamatuid otsuseid, mis löövad pildi sassi. Motivatsioon ja energia on pigem madal, kuna asjade kontrollimatu käik on kurnav. Ent suhetes toimuvad positiivsed arengud ja uued algused, eriti kuu lõpus.