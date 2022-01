SODIAAGISOSINAD ⟩ Nüüd on kõrgem eesmärk saavutada harmoonia ka keerulistes olukordades

Soovitused nädalaks

Sel korral tuli nädalakaarte ühe asemel suisa kaks ning need jutustavad meile, et kuigi viimased ajad on julgustanud meid enda sisse vaatama, on nüüd aeg pea rinnalt tõsta ning minna julgemalt tuleviku suunas. Nüüd hakkad sa nägema, mis on see, mida oled sa maailmale andnud – ja mida ta sulle vastu annab. Kõik siin ilmas on tasakaalus, iga heategu saab tasutud, iga pahategu kuskil kirja pandud. Sa võid olla natuke liiga kinni jäänud minevikku ning see on arusaadav, on ju aasta lõpud kokkuvõtete tegemise ajad. Kuid alanud on uus aasta ning kui valid oma alanud aastale uut motot, siis olgu selleks näiteks: «Sel aastal märkan ma kingitusi, mida elu mulle pakub.»