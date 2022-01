Jääral on ees uus värske arengusuund karjääris. On alguste aeg, mil tekivad uued ideed, mis suunas Jäär oma karjääris ja eluteel liikuma peaks. See nädal on väga hea kõikideks tööga seotud algatusteks. Praegu võivad sündida ideed, mis hiljem hakkavad teostuma ja tähelepanu tooma, seega Jäär peaks olema eriti avatud karjääriga seotud võimaluste ja projektide suhtes. Nädala keskel kogeb Jäär palju inspiratsiooni - see on eriti hea inimesele, kelle töö on loov.